Юрист объяснил, когда водителю могут простить разворот через сплошную

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Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов объяснил, в каком случае водитель может избежать наказания за разворот через сплошную линию разметки. Об этом он рассказал в интервью агентству "Прайм".

По словам юриста, споры водителей с инспекторами ДПС из-за пересечения разметки происходят довольно часто. Миронов отметил, что большинство из них затрагивают трактовку поведения автомобилиста на дороге

"К примеру, в условиях дорожного затора водитель принял решение развернуться. Инспектор ГИБДД трактует эти действия таким образом, что машина нарушителя после пересечения сплошной полосы, двигалась навстречу потоку в попытке объехать затор, а водитель пытается доказать, что ничего подобного не было, и он всего лишь развернулся", – рассказал Миронов.

Избежать наказания за разворот через сплошную линию разметки водитель сможет в случае, если речь идет о крайней необходимости. Подобные нюансы имеются в законе.

Инспектор простит водителя за нарушение, если пассажиру автомобиля необходима срочная медицинская помощь, подчеркнул юрист. В частности, это возможно в ситуации, когда водитель везет роженицу в больницу.

Миронов отметил, что подобные примеры являются исключительными. Для избежания проблем он призвал строго соблюдать правила ПДД.

Ранее автоэксперт Александр Шумский предупредил, что россияне, обучавшиеся водить автомобиль на автомате, могут получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей за вождение на механике. Специалист объяснил, что таким водителям выдается удостоверение со специальной отметкой.