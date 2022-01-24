Бастрыкин поручил изучить историю пенсионерки, которая осталась без квартиры в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям заняться историей пенсионерки, которую обманом оставили без квартиры в Москве. Об этом сообщается на сайте СК.

Ответственным назначен руководитель ГСУ СК России по столице Андрей Стрижов.

Информация о данном инциденте появилась в Сети. По данным телеграм-каналов, пожилая москвичка, у которой нет обеих рук и наблюдаются проблемы со здоровьем, осталась без жилплощади. Пенсионерку якобы обманул бездомный мужчина, которого женщина пожалела и приютила у себя.

Ранее в Санкт-Петербурге началось расследование убийства пенсионерки. Тело женщины с выколотыми глазами обнаружили в одном из домов по улице Пионерстроя. По подозрению в совершении преступления был задержан сын женщины, имеющий психические отклонения.