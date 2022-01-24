Бастрыкин поручил изучить историю пенсионерки, которая осталась без квартиры в Москве

18:50
Фото: телеграм-канал Mash
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям заняться историей пенсионерки, которую обманом оставили без квартиры в Москве. Об этом сообщается на сайте СК.
Ответственным назначен руководитель ГСУ СК России по столице Андрей Стрижов.
Информация о данном инциденте появилась в Сети. По данным телеграм-каналов, пожилая москвичка, у которой нет обеих рук и наблюдаются проблемы со здоровьем, осталась без жилплощади. Пенсионерку якобы обманул бездомный мужчина, которого женщина пожалела и приютила у себя.
Ранее в Санкт-Петербурге началось расследование убийства пенсионерки. Тело женщины с выколотыми глазами обнаружили в одном из домов по улице Пионерстроя. По подозрению в совершении преступления был задержан сын женщины, имеющий психические отклонения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: