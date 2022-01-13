В Петербурге начали расследование убийства пенсионерки с выколотыми глазами

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Санкт-Петербурге ведется расследование убийства пенсионерки с выколотыми глазами, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти нашли в квартире одного из домов по улице Пионерстроя. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

По подозрению в совершении преступления задержан сын женщины, имеющий психические отклонения.

Ранее суд в Сергиевом Посаде арестовал двоих обвиняемых в изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки. Ее тело с признаками насилия нашли в лесополосе недалеко от СНТ "Магистраль-2". Полицейским удалось по горячим следам установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.