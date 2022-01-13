Дело против полицейских возбудили в Костроме после убийства девочки

Новое уголовное дело возбудили после убийства девочки в Костроме. На этот раз против полицейских. Их обвиняют в халатности. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, сотрудники полиции должны были проследить за освободившимся из колонии педофилом, тогда бы трагедии могло и не быть.

Тем временем Костромская областная дума призвала как можно скорее ужесточить наказание для педофилов. Сейчас этот законопроект рассматривает Госдума. Он расширяет основания, по которым суд может приговорить их к пожизненному сроку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.