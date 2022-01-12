Вирусолог заявил о начале пятой волны коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России началась пятая волна коронавируса, вызванная "Омикрон"-штаммом. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
По его словам, скоро в России произойдет взрывообразный рост заболеваемости. Вирусолог отметил, что к концу января – февралю будет серьезный уровень заболеваемости.
"Долгое время нам его ["Омикрон"-штамм коронавируса. – Прим. ред.] удавалось как-то сдерживать за счет того, что Россия имеет не так много контактов по сравнению с Европой. Тем не менее сейчас заболеваемость вспыхнет, как в Европе", – высказал мнение Чумаков.
Эксперт предположил, что первой удар пятой волны коронавируса примет на себя Москва. В другие районы рост зараженных пойдет с небольшим опозданием.
"Но все равно волна будет очень мощной. По масштабу она будет наиболее мощной по сравнению с другими волнами. Однако смертность, по-видимому, не будет расти, потому что "Омикрон" не очень патогенный штамм", – подчеркнул Чумаков.
При этом профессор Анатолий Альтштейн выразил мнение, что говорить о начале пятой волны коронавируса пока рано. По его словам, для точного вывода нужно подождать еще пару дней.
За минувшие сутки в России подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 2 655 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса. От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 745 человек, за все время пандемии умерли 318 432.
На Москву пришлось 4 008 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 659, на Московскую область – 1 238, на Ростовскую область – 367, на Свердловскую область – 366, на Краснодарский край – 347, на Пермский край – 300, на Ставропольский край – 293, на Алтайский край – 287, на Сахалинскую область – 276.
В Кремле ожидают высокий уровень заболеваемости коронавирусом из-за "Омикрона"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: