Песков оценил вероятность введения локдауна в России

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В Кремле пока не знают, потребует ли новая волна коронавируса в России введения локдауна, однако цифры заболеваемости "Омикроном" будут чрезвычайно высокими, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "Омикрон". Вместе с тем мы имеем предварительные данные о том, что он протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, вне зависимости от сценария развития новой волны распространения инфекции для отечественной системы здравоохранения необходимо обеспечить значительный запас прочности.

"Единственное, не прогноз, а в чем можно быть уверенным, что, если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны", – заключил Песков.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что для подготовки к новому витку пандемии коронавируса у России есть пара недель. В связи с этим Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации больниц для подготовки к новому удару пандемии коронавируса.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва первой столкнется с ростом заболеваемости COVID-19 из-за "Омикрон"-штамма. Она уточнила, что на сегодняшний день в России выявлено 698 случаев нового штамма.

