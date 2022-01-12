Путин заявил, что для подготовки к новому витку пандемии есть пара недель

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Для подготовки к новому витку пандемии коронавируса у России есть пара недель, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь, – это общение людей, поездки в этот каникулярный период, за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому готовыми", – отметил президент.
В связи с этим Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации больниц для подготовки к новому удару пандемии коронавируса.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва первой столкнется с ростом заболеваемости COVID-19 из-за "Омикрон"-штамма. Она уточнила, что на сегодняшний день в России выявлено 698 случаев нового штамма.
За минувшие сутки в России подтвердили 17 946 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. В 2 655 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев COVID-19.
Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости COVID-19 в России
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