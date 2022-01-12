Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России наблюдается снижение смертности от коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у Владимира Путина с членами правительства.
"Хотя это сверхоперативные данные, но по 10 дням января 2022 года снижение смертности по сравнению с январем прошлого года, такими же 10 днями, составляет 24,5%", – уточнила Голикова.
При этом, по ее словам, статистика, свидетельствующая о снижении заболеваемости коронавирусом в России, является не вполне объективной, поскольку такие данные обусловлены снижением охвата населения тестированием.
Она уточнила, что уровень тестирования в первую неделю 2022 года составил 239 на 100 тысяч населения при рекомендуемом уровне 300 на 100 тысяч.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России в первую неделю 2022 года снизилась на 19,4%. По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировали 112 006 случаев заражения.
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