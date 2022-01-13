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Людей эвакуировали из всех школ Саратова из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В настоящее время спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений.

"В связи с тем что это займет длительное время, занятия в школах отменены, родители учащихся оперативно информируются", – говорится в сообщении.

Всего в Саратове, по данным администрации, находится 136 школ. Эвакуацию осуществляют пошагово и только после того, как правоохранители официально уведомляют руководство школ о данных действиях.

Ранее эвакуировали людей из 93 школ из-за анонимных сообщений о минировании в Екатеринбурге. Из зданий вывели детей и сотрудников. В большинстве учебных заведений школьников отправили по домам.