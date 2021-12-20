Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здания на наличие взрывных устройств проверяют кинологи. Все четыре авиаузла работают в штатном режиме.

Несколько дней назад неизвестный "заминировал" более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево.

Анонимное сообщение о минировании было отправлено на электронную почту аэропорта. Эвакуация из зданий аэропорта не проводилась.

До этого в Москве проверили все школы и суды после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.

Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе.