Неизвестный "заминировал" свыше 20 самолетов в Шереметьево – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 20 самолетов "заминировал" неизвестный в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в правоохранительных органах.

Анонимное сообщение о "минировании" было отправлено на электронную почту аэропорта. Согласно поступившей информации, угроза взрыва затронула 21 самолет.

"В настоящее время усилены меры безопасности", – рассказал источник.

Он отметил, что эвакуация из зданий аэропорта не проводилась. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и кинологи.

Ранее в Москве проверили все школы и суды после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.

Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе. В частности, в штатном режиме заработал Савеловский суд.