Неизвестный "заминировал" свыше 20 самолетов в Шереметьево – СМИ

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 20 самолетов "заминировал" неизвестный в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в правоохранительных органах.
Анонимное сообщение о "минировании" было отправлено на электронную почту аэропорта. Согласно поступившей информации, угроза взрыва затронула 21 самолет.
"В настоящее время усилены меры безопасности", – рассказал источник.
Он отметил, что эвакуация из зданий аэропорта не проводилась. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и кинологи.
Ранее в Москве проверили все школы и суды после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.
Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе. В частности, в штатном режиме заработал Савеловский суд.
Неизвестные сообщили о "минировании" всех школ и судов в Москве – СМИ
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