Столичные суды начали возвращаться к работе после эвакуации

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Суды Москвы начали возвращаться к работе после эвакуации из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В частности, к работе в штатном режиме вернулся Савеловский суд.

"Взрывных устройств не обнаружено", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве приступили к проверке всех школ и судов после получения анонимных сообщений об их минировании. По словам источника в экстренных службах, специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.

