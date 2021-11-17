Из 16 столичных судов эвакуировали людей из-за угрозы минирования

15:56
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Людей эвакуировали из Московского городского суда и 15 районных судов из-за угрозы минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Дмитрия Овешникова.
"Эвакуированы в связи с угрозой минирования Мосгорсуд, а также районные суды: Коптевский, Таганский, Измайловский, Пресненский, Останкинский, Никулинский, Тимирязевский, Кунцевский, Перовский, Бабушкинский, Чертановский, Черемушкинский, Лефортовский, Люблинский и Дорогомиловский", – сказал собеседник агентства.
Из-за эвакуации были перенесены некоторые заседания, в том числе по отбору присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова.
После проверки зданий правоохранителями работа судов будет возобновлена.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обследуют здание Большого театра в Москве после анонимного сообщения о его "минировании".
Москву снова накрыла волна ложных сообщений о минировании
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