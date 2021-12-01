Людей эвакуировали из колледжа полиции в Москве из-за угрозы взрыва – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Студентов и сотрудников колледжа полиции на северо-западе столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Здание колледжа располагается по адресу улица Фабрициуса, дом 26.

О возможном минировании сообщил неизвестный. Источник агентства уточнил, что в настоящий момент специалисты проверяют данную информацию.

Ранее в Москве приступили к проверке всех школ и судов после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.

Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе. В частности, в штатном режиме заработал Савеловский суд.