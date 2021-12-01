Людей эвакуировали из колледжа полиции в Москве из-за угрозы взрыва – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Студентов и сотрудников колледжа полиции на северо-западе столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".
Здание колледжа располагается по адресу улица Фабрициуса, дом 26.
О возможном минировании сообщил неизвестный. Источник агентства уточнил, что в настоящий момент специалисты проверяют данную информацию.
Ранее в Москве приступили к проверке всех школ и судов после получения анонимных сообщений об их минировании. Специалисты незамедлительно выехали на места для проведения проверок.
Спустя полчаса столичные суды постепенно начали возвращаться к работе. В частности, в штатном режиме заработал Савеловский суд.