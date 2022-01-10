В Якутии завели два уголовных дела после ДТП с 14 пострадавшими

Фото: mvdmedia.ru/пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии возбудили два уголовных дела после ДТП, в результате которых погиб один человек и 14 пострадали. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Накануне, 9 января, на федеральной трассе "Вилюй" в Горном районе случилось сразу две аварии. На 155-м километре водитель автомобиля Subaru Impreza выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace. Пострадали 11 человек, в том числе четверо детей.

В этот же день на 130-м километре трассы водитель Toyota Corolla Fielder не справился на повороте с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum. Водитель одного автомобиля скончался, второго – попал в реанимацию. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В начале января на пяти участках трассы М-4 "Дон" в Тульской области за сутки столкнулись около 120 автомобилей.

В Ефремовском районе на 284-м километре в направлении Москвы столкнулись около 30 машин. В Киреевском районе на 217-м километре столкнулись 55 транспортных средств. На 216-м километре в направлении Воронежа произошло ДТП с участием 10 авто, получили травмы в результате аварии 4 человека. В Веневском районе на 177-м километре в направлении Воронежа столкнулись 7 единиц транспорта.