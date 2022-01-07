Три человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП под Ульяновском

Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

Три человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Ульяновской области. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota RAV4 и Mercedes Benz. В результате ДТП три человека погибли, среди них два несовершеннолетних ребенка 2007 года рождения", – говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на пятницу, 7 января, на 144-м километра автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в центре Москвы, где столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла 65-летняя женщина. По данным СМИ, она была пациенткой скорой помощи.

Еще один человек пострадал. ДТП произошло на площади Абельмановская Застава. Проверку по факту аварии взяла на контроль прокуратура Москвы.