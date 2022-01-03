Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на Урале

03 января, 23:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб, еще пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей на Урале. Авария произошла на территории городского округа Первоуральск в районе деревни Хомутовка, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением при обгоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus.
"В результате ДТП пассажир автомобиля Mitsubishi, женщина 1955 года рождения, погибла на месте происшествия. Водитель Mitsubishi, водитель Lada Largus и три пассажира, в том числе двое детей, доставлены в городскую больницу с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех автомобилей в Республике Адыгея три человека погибли и девять пострадали. По версии следствия, утром 31 декабря водитель Lada Priora выехал на встречную полосу на трассе А-160 где столкнулся с ВАЗ-2109 и ГАЗелью.
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