Три человека погибли и 9 пострадали в массовом ДТП в Адыгее

14:43
Фото: пресс-служба МВД по Республике Адыгея
В результате столкновения трех автомобилей в Республике Адыгея три человека погибли и девять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, утром 31 декабря водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу на трассе А-160, возле аула Пчегатлукай Теучежского района, где столкнулся с ВАЗ-2109 и ГАЗелью.
В результате пассажиры "Лады Приоры" – двое взрослых и один ребенок – погибли, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.
"По поручению прокуратуры Республики Адыгея Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органом следствия по факту ДТП. В рамках проверки прокуратура также выяснит причины и условия, которые могли привести к ДТП", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об аварии с участием легковушки и рейсового автобуса в Самарской области. ДТП случилось в Сергиевском районе на 1011-м километре автодороги М-5 "Урал". В результате ДТП водитель автомобиля Niva скончался на месте.
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