Два автобуса столкнулись в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автобуса столкнулись на Сретенском бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено. Информация о пострадавших уточняется.

"Причина ДТП устанавливается", – добавил собеседник агентства.

Ранее на Севастопольском проспекте в Москве частный рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения. В момент аварии в салоне находились 15 человек, сообщалось об одном пострадавшем.

