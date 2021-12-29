Два автобуса столкнулись в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два автобуса столкнулись на Сретенском бульваре в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено. Информация о пострадавших уточняется.
"Причина ДТП устанавливается", – добавил собеседник агентства.
Ранее на Севастопольском проспекте в Москве частный рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения. В момент аварии в салоне находились 15 человек, сообщалось об одном пострадавшем.
В центре Москвы столкнулись два автобуса