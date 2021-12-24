Рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения на Севастопольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения на Севастопольском проспекте, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

На момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров. По предварительной информации, есть одна пострадавшая, ее госпитализировали.

Прокуратура проводит проверку исполнения частной компанией-перевозчиком требований о безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в ТиНАО произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Из съехавшего в кювет автобуса были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей. В районе аварии было ограничено движение транспорта.