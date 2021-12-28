Уголовное дело возбудили после аварии с участием маршрутки в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело после аварии с участием частного маршрутного такси не севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его расследование и результаты поставлены прокуратурой Москвы на контроль.

Авария произошла 17 ноября. При выезде с Северо-Восточной хорды на внешнюю сторону МКАД автомобиль "Газель", перевозящий пассажиров, не справился с управлением и наехал на ограждение проезжей части. В итоге машина перевернулась.

В результате происшествия пострадали три человека, одного из них госпитализировали.

