Съезд с М-11 на МКАД перекрыт из-за аварии

Съезд с трассы М-11 на внешнюю сторону МКАД перекрыли из-за ДТП

Съезд с трассы М-11 на внешнюю сторону МКАД перекрыт из-за аварии, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

В ГИБДД уточнили, что водитель "Газели" не справился с управлением и наехал на ограждение проезжей части. После этого автомобиль перевернулся.

"В результате ДТП пострадали три пассажира. Одну пострадавшую женщину госпитализировали в медучреждение. Еще двоих пострадавших пассажиров в настоящее время осматривают медики", – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее крупная авария случилась на внешней стороне 77-го километра МКАД после развязки с СВХ. Там столкнулись шесть автомобилей. Движение транспорта осуществлялось по трем полосам из пяти.

