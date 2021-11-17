Съезд с М-11 на МКАД перекрыт из-за аварии

12:00 (обновлено 17.11.2021 13:40)
Съезд с трассы М-11 на внешнюю сторону МКАД перекрыли из-за ДТП
Съезд с трассы М-11 на внешнюю сторону МКАД перекрыт из-за аварии, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
В ГИБДД уточнили, что водитель "Газели" не справился с управлением и наехал на ограждение проезжей части. После этого автомобиль перевернулся.
"В результате ДТП пострадали три пассажира. Одну пострадавшую женщину госпитализировали в медучреждение. Еще двоих пострадавших пассажиров в настоящее время осматривают медики", – говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее крупная авария случилась на внешней стороне 77-го километра МКАД после развязки с СВХ. Там столкнулись шесть автомобилей. Движение транспорта осуществлялось по трем полосам из пяти.
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