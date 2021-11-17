Шесть автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с СВХ

Шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

Крупная авария случилась на МКАД в районе пересечения с Северо-Восточной хордой. Об этом информирует департамент транспорта столицы.

ДТП произошло на внешней стороне 77-го километра дороги после развязки с СВХ. Там столкнулись шесть автомобилей.

В телеграм-канале Дептранса отмечается, что движение транспорта в районе аварии осуществляется по трем полосам из пяти

"По возможности выбирайте пути объезда", – попросили столичных водителей в департаменте.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее авария произошла на МКАД в районе Калужского шоссе. ДТП случилось на 39-м километре внутренней стороны дороги. Там столкнулись четыре машины.