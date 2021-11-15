Шесть автомобилей столкнулись на Новом Карамышевском мосту

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Крупное ДТП произошло на Новом Карамышевском мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В результате происшествия столкнулись 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города.

"Движение в сторону улицы Нижние Мнёвники осуществляется по одной полосе из трех", – говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус и автомобиль ВАЗ столкнулись на Можайском шоссе. В результате аварии пострадали два человека, находившихся в легковушке.

