ДТП с тремя машинами произошло на Верхней Первомайской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на пересечении Верхней Первомайской улицы и 9-й Парковой улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На пересечении улицы Верхняя Первомайская с улицей 9-я Парковая в районе дома 53 столкнулись три автомобиля. <...> На месте работают оперативные службы", – рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

На данный момент затруднено движение по одной полосе в сторону Сиреневого бульвара.

Ранее в субботу, 13 ноября, произошло ДТП с двумя машинами на 46-м съезде МКАД, в районе Тропарево-Никулино. Один человек погиб в результате аварии.