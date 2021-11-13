На Тверской улице ограничили движение из-за ДТП с участием двух пешеходов

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Фото: телеграм-канал Mash
На Тверской улице в Москве произошла авария с участием двух пешеходов. Об этом в ночь на субботу, 13 ноября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"На Тверской улице в районе дома 22 произошло ДТП с участием двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. <...> Для движения свободны две полосы из четырех в сторону центра", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы города.
Ранее машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Происшествие случилось на Березовой улице в Ленинском городском округе.
До этого водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.
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