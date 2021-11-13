На Тверской улице ограничили движение из-за ДТП с участием двух пешеходов

Фото: телеграм-канал Mash

На Тверской улице в Москве произошла авария с участием двух пешеходов. Об этом в ночь на субботу, 13 ноября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Тверской улице в районе дома 22 произошло ДТП с участием двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. <...> Для движения свободны две полосы из четырех в сторону центра", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы города.

Ранее машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Происшествие случилось на Березовой улице в Ленинском городском округе.

До этого водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.