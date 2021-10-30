Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На Коровинском шоссе в районе дома 26/2 автомобиль марки Hyundai сбил ребенка. Пострадавший госпитализирован", – сказал собеседник агентства.
Более подробная информация и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.