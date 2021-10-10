Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21:29

СК возбудил уголовное дело по факту наезда автобуса на женщину

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы”

По факту ДТП на западе Москвы следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по столице.

"Предварительно установлено, 10 октября 2021 года вблизи площади Киевского вокзала, 27-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм женщина скончалась", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что женщину могли толкнуть под колеса транспорта. Погибшая упала в тот момент, когда автобус подъезжал к остановке.

Подозреваемого в совершении ДТП под Сочи отпустили под подписку о невыезде

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать