СК возбудил уголовное дело по факту наезда автобуса на женщину

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы”

По факту ДТП на западе Москвы следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по столице.

"Предварительно установлено, 10 октября 2021 года вблизи площади Киевского вокзала, 27-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм женщина скончалась", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что женщину могли толкнуть под колеса транспорта. Погибшая упала в тот момент, когда автобус подъезжал к остановке.

