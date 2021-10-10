Пять автомобилей столкнулись на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На западе Москвы произошло столкновение пяти автомобилей, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Нижние Мневники (перед с пересечением с проездом Главмосстроя) столкнулись 5 автомобилей", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в результате аварии движение свободно только по одной полосе из трех. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы.

Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имеет права управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.

