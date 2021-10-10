Три человека погибли в результате аварии в Подмосковье

10:00
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"9 октября в 22:30 на 7 километре автодороги Сергиев-Посад – Рыбинск – Череповец – Константиново в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей Renault и ВАЗ", – говорится в сообщении.
В результате аварии травмы получили двое пассажиров и водитель иномарки.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в результате аварии в Сергиевом-Посаде погибли трое детей и пострадал один взрослый.
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