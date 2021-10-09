Один человек погиб в ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Смертельная авария произошла на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным источника в правоохранительных органах, авария случилась на Шереметьевской улице в районе дома 37.
"Произошло столкновение двух автомобилей", – уточнил источник.
В результате аварии погиб один человек, добавил собеседник агентства.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее авария с участием пешехода произошла на Алтуфьевском шоссе. Сообщалось, что ДТП случилось в районе 72 дома.