Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пешехода произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом информирует столичный департамент транспорта.

Известно, что ДТП случилось в районе 72 дома.

"На месте работают оперативные службы города", – заявляется в телеграм-канале Дептранса.

Данных о состоянии пострадавшего пока нет. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы.

Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имеет права управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.