Автомобиль ВАЗ совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил наезд на троих пешеходов на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Тимирязевской улице в районе дома 44 водитель автомобиля ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД установили, что 21-летний водитель не имеет права управления транспортным средством и никогда не получал водительского удостоверения.

"Предварительно двое пострадавших госпитализированы с нетяжелыми травмами, третьего осматривают медики", – добавляется в сообщении.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее автомобиль врезался в здание Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на юге столицы. В результате аварии госпитализировали водителя и пассажира.

