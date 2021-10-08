Автомобиль врезался в здание МИФИ на юге Москвы

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Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Автомобиль врезался в здание Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на юге столицы. Об этом передает Агентство "Москва".
По данным городского главка МВД, водитель иномарки наехал на препятствие на Каширском шоссе у дома 33.
"В результате аварии водитель и пассажир госпитализированы в медучреждение", – уточнили в ведомстве.
По информации источника в правоохранительных органах, машина влетела в отбойник, после чего ТС отбросило на тротуар в ступени здания проходной МИФИ.
Как отметили в телеграм-канале департаменте транспорта города, в данный момент проезжая часть в районе аварии полностью освобождена.
Ранее несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле. О пострадавших в результате случившегося не сообщалось.
До этого авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе. ДТП случилось в районе дома 4, строение 1.
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