Автомобиль врезался в здание МИФИ на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Автомобиль врезался в здание Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на юге столицы. Об этом передает Агентство "Москва".

По данным городского главка МВД, водитель иномарки наехал на препятствие на Каширском шоссе у дома 33.

"В результате аварии водитель и пассажир госпитализированы в медучреждение", – уточнили в ведомстве.

По информации источника в правоохранительных органах, машина влетела в отбойник, после чего ТС отбросило на тротуар в ступени здания проходной МИФИ.

Как отметили в телеграм-канале департаменте транспорта города, в данный момент проезжая часть в районе аварии полностью освобождена.

Ранее несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле. О пострадавших в результате случившегося не сообщалось.

До этого авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе. ДТП случилось в районе дома 4, строение 1.