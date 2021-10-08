Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
По имеющимся данным, в ДТП столкнулись несколько автомобилей.
"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – попросили в Дептрансе.
Там добавили, что для движения транспорта на участке свободны две полосы. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.
Ранее авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе. ДТП случилось в районе дома 4, строение 1.
До этого авария произошла на 60-м километре автодороги "Балтия". В результате случившегося погибли три человека.