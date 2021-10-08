Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла в Лефортовском тоннеле. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, в ДТП столкнулись несколько автомобилей.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – попросили в Дептрансе.

Там добавили, что для движения транспорта на участке свободны две полосы. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе. ДТП случилось в районе дома 4, строение 1.

До этого авария произошла на 60-м километре автодороги "Балтия". В результате случившегося погибли три человека.