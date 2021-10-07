Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Известно, что ДТП случилось в районе дома 4, строение 1.

"Занята одна полоса в сторону области", – заявили в телеграм-канале Дептранса.

Там уточнили, что движение транспорта в данный момент осуществляется по трем полосам.

Ранее три человека погибли в результате ДТП на трассе М-9 в Московской области.

Авария произошла на 60-м километре автодороги "Балтия". Водитель BMW сбил пешехода, в результате чего автомобиль перевернулся.