Porsche врезался в здание школы в центре Москвы – СМИ

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Автомобиль Porsche въехал в здание школы на улице Сретенка в центре Москвы. Об этом в субботу, 2 октября, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"В здание школы по улице Сретенка, 20 въехал автомобиль Porsche", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что водитель BMW сбил пешехода на трассе в Подмосковье. Авария произошла на 60-м километре автодороги "Балтия". В результате ДТП погибли три человека.

До этого в Строительном проезде в Тушине произошла авария с грузовиком и легковушкой. После удара одна из машин загорелась. В ДТП пострадали четыре человека.