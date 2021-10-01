Суд вынес приговор виновнику ДТП с тюбингом, в результате которого погиб ребенок

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд в Москве вынес приговор 26-летнему жителю города Ивану Чистякову, виновному в совершении ДТП с тюбингом, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Чистяков приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права управления транспортными средствами на 3 года", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел 9 января 2021 года. Мужчина при помощи буксировочного троса к заднему бамперу автомобиля Ford привязал тюбинг, куда затем сел 15-летний мальчик.

При движении "ватрушка" столкнулась с деревом, в результате чего ребенок был доставлен в больницу с травмами, где позднее, несмотря на усилия врачей, скончался.

