В Москве подросток умер после катания на привязанной к машине ватрушке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ребенок умер после катания на ватрушке, привязанной к автомобилю. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что 9 января мужчина 1995 года рождения привязал к своей машине два тюбинга и посадил туда детей 2005 и 2006 года рождения.

При движении один из тюбингов столкнулся с деревом, в результате чего 15-летний мальчик был доставлен в больницу с травмами, где позднее, несмотря на усилия врачей, скончался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла его под личный контроль.

В январе произошла похожая ситуация. Тогда ребенок получил смертельную травму при катании на тюбинге с горки на северо-западе столицы. В результате произошедшего было заведено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".