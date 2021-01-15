На северо-западе Москвы погиб ребенок, катавшийся на тюбинге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве ребенок получил смертельную травму, катаясь с горки на тюбинге. Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу.

"По данным следствия, 15 января при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе города Москвы, малолетний мальчик ударился головой и потерял сознание", – заявили представители Следственного комитета.

Согласно информации ведомства, очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, но ребенок от полученной травмы скончался на месте.

Следователи начали проверку в связи со смертью ребенка. В результате заведено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее девочка разбилась насмерть при катании на ледянке. Инцидент произошел на горнолыжной трассе комплекса "Корел-Иня".