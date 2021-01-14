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Происшествия

10:29

Девочка разбилась насмерть при катании на ледянке

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ребенок умер в Новосибирске, катаясь на ледянке. Следователи завели уголовное дело в связи с происшествием, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на региональный СК РФ.

Как заявили в СК, 1 января 22-летняя девушка была на спуске горнолыжной трассы комплекса "Корел-Иня" в Октябрьском районе вместе со своей 8-летней племянницей.

"Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ребенок скончался на месте от полученных травм, стражи порядка начали расследование. Следственные действия осуществляются по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее в Госдуме придумали, как сделать катание на тюбингах безопаснее. За минувшие праздники с любителями подобного экстрима в России произошло сразу несколько несчастных случаев.

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