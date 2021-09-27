В Дептрансе рассказали, кто чаще всего нарушает ПДД в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правила дорожного движения в столице чаще всего нарушают владельцы дорогих автомобилей, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Отмечается, что один московский автомобиль марки Lamborghini приблизительно получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает около 8,7 штрафов.

Также в список нарушителей на московских дорогах вошли владельцы Bentley, Ferrari, Genesis.

Как сообщается, во вторую пятерку попали автомобилисты на Porsche, Mercedes-Benz, BMW, KIA и Land Rover.

Ранее в Минтрансе предложили запретить нарушителям правил дорожного движения работать в такси. В частности, не выпускать на линию водителей, у которых больше трех неоплаченных штрафов, или они недавно были арестованы за нарушения ПДД.