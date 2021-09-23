Эксперт объяснил отмену штрафов за превышение средней скорости в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости из-за соответствующего решения Верховного суда РФ. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал глава Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
По его словам, штрафы за превышение средней скорости на дорогах в течение восьми лет применялись в нескольких регионах страны, при этом в российском законодательстве для них нет никаких юридических оснований. Автомобилисты многократно жаловались на них, в итоге ГИБДД их отменила.
Тем не менее Канаев считает контроль средней скорости автомобилей хорошей дисциплинирующей мерой, несмотря на отсутствие правовой основы. Свою позицию он объяснил на примере с водителем, который резко замедляется перед камерами, а затем снова разгоняется. По словам эксперта, действия водителя становятся непредсказуемыми, что напрягает других участников движения.
Специалист предположил, что сейчас производители камер средней скорости будут добиваться их разрешения. Однако, как быстро их узаконят, он пока ответить не смог.
Ранее стало известно, что ГИБДД отказалась от способа фиксации превышения скорости за счет вычислении средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер. Как долго не применяется подобный метод фиксации, неизвестно.
Уточнялось, что водители часто жаловались на незаконность метода. Свою позицию они объясняли тем, что в ПДД отсутствует понятие "средняя скорость".
В ГИБДД отменили штрафы за превышение средней скорости
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