В России могут ввести новый дорожный знак

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Новый дорожный знак могут ввести в России, сообщила представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.
В интервью РИА Новости эксперт заявила, что новый дорожный знак получит название "въезд беспилотникам запрещен". На нем будет изображена перечеркнутая литера "А".
Коршикова объяснила, что автоматизированные автомобили также должны будут иметь на своем корпусе опознавательный знак "А", который обозначает автономное вождение.
"Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах", – рассказала Коршикова.
В данный момент проект обсуждается экспертами совместно с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака планируют показать 19 октября на площадке международного Форума инновационных транспортных технологий.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться запретные зоны для движения беспилотных авто. Как утверждали СМИ, представители правоохранительных органов хотели бы запретить поездки высокоавтоматизированных машин в районе Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа.
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