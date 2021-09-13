Возможность ввоза в РФ праворульных авто без ГЛОНАСС продлили до конца 2022 года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому разрешено оформление ввезенных жителями Дальнего Востока из-за границы праворульных машин без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" до 3 декабря 2022 года, сообщает Pravda.Ru.
"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд", – говорится в сообщении.
Оформить автомобили смогут жители Дальнего Востока, а также те, кто решил переехать туда на ПМЖ.
Такое решение премьер-министр принял по итогам поездки в Хабаровский край.
Ранее сообщалось, что передвижение автомобилей россиян будут отслеживать с помощью системы НП "ГЛОНАСС". Она будет фиксировать направление поездки, скорость, состояние фар, уровень видимости и даже степень усталости водителя.
Передвижение автомобилей в РФ могут начать отслеживать с помощью системы ГЛОНАСС – СМИ
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