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Транспорт

15:22

Возможность ввоза в РФ праворульных авто без ГЛОНАСС продлили до конца 2022 года

транспорт авто

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому разрешено оформление ввезенных жителями Дальнего Востока из-за границы праворульных машин без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" до 3 декабря 2022 года, сообщает Pravda.Ru.

"Временный порядок распространяется на подержанные праворульные автомобили, приобретенные для личных нужд", – говорится в сообщении.

Оформить автомобили смогут жители Дальнего Востока, а также те, кто решил переехать туда на ПМЖ.

Такое решение премьер-министр принял по итогам поездки в Хабаровский край.

Ранее сообщалось, что передвижение автомобилей россиян будут отслеживать с помощью системы НП "ГЛОНАСС". Она будет фиксировать направление поездки, скорость, состояние фар, уровень видимости и даже степень усталости водителя.

Передвижение автомобилей в РФ могут начать отслеживать с помощью системы ГЛОНАСС – СМИ

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