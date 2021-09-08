Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время автомобилистами. Об этом мэр города написал в своем блоге.

Он предложил запретить использовать в городе машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, нарушающими ночью тишину и покой граждан. За нарушения требования будут назначаться штрафы.

"В 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5 000 рублей. Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 лошадиных сил, то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил сверху", – написал Собянин.

Если человек владеет спорткаром с 400 лошадиными силами, то он заплатит уже 10 000 рублей, для владельцев мотоциклов штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил, а для грузовых автомобилей – с 250.

"Штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме (будут. – Прим. ред.) с помощью камер фото- и видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания", – уточнил Собянин.

Он также указал, что задержанные автомобили и мотоциклы будут помещаться на спецстоянку. Они будут там находиться до тех пор, пока модифицированный глушитель не будет возвращен в штатный режим.

"Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений.

В МВД объяснили, что такие меры стали необходимы из-за многочисленных жалоб жителей на шум и автомобильные выхлопы из-за большого количества отдыхающих.

Местные жители говорят, что в районе стало значительно тише, однако полностью решить проблему не удалось, поскольку все равно машины проезжают из других заездов.

