На Патриаршие пруды запретили въезд непрописанным автомобилистам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район Патриарших прудов, где сосредоточено большое количество баров, кафе и других заведений, сообщает РИА Новости.
Как объяснили в Совете депутатов округа Пресненского, ограничение ввели в качестве эксперимента в ответ на жалобы местных жителей на шум. Пропускают только автомобилистов с местной пропиской.
"Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, и по большей степени это эксперимент", – сказала депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктория Пальгова.
Местные жители говорят, что в районе стало значительно тише, однако, как считает парламентарий, полностью решить проблему не удалось, поскольку все равно машины проезжают из других заездов.
Зампредседателя Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин считает, что даже если эта инициатива позитивно оценивается жителями, ее необходимо привести в нормативно-правовую форму. Он подчеркнул, такие вопросы должны обсуждаться и с жителями, и со специалистами, и с государственными службами.
По его словам, юридически это не вполне корректная ситуация. Кроме того, как он заметил, в этом районе много организаций, учреждений и компаний, и запрет на въезд негативно скажется на их работе.
Ранее сообщалось, что теперь по субботам и воскресеньям на Малой Бронной и соседних улицах у водителей проверяют прописку или парковочное разрешение. Об этом в соцсетях рассказали сами же местные жители.
На Патриаршие пруды начали пускать по паспортам
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