Никас Сафронов прокомментировал пропускную систему на Патриарших прудах

Проехать к Патриаршим прудам по выходным смогут теперь только местные жители. После многочисленных жалоб на шум и пробки в этом районе ГИБДД пошло на эксперимент.

Теперь по субботам и воскресеньям на Малой Бронной и соседних улицах у водителей проверяют прописку или парковочное разрешение. Об этом в соцсетях рассказали сами же местные жители. Так ли необходима эта мера на Патриарших прудах, рассказал художник Никас Сафронов. Он уже много лет живет в центре столицы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.