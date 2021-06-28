В центре "Вектор" заявили, что в России нет случаев штамма коронавируса "Лямбда"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Случаев заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции "Лямбда" в России не обнаружено. Об этом сообщает RT со ссылкой на центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.
Изучение свойств данного вида вируса продолжается, отметили в центре.
"С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заболевания данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", – сказали в сообщении.
Случаи подтвержденного штамма коронавируса "Лямбда" были зафиксированы в Великобритании. В британском министерстве здравоохранения рекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как повышенная температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.
Медики утверждают, что на данный момент не существует доказательств более серьезных осложнений от этого штамма или понижения эффективности имеющихся вакцин против него.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация со штаммом коронавируса "Дельта плюс" является тревожной, вирус набирает скорость распространения. По словам Вуйнович, необходимо пройти вакцинацию и соблюдать масочный режим, чтобы выработался общий иммунитет, в противном случае "не избежать локдауна".
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