Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса зафиксированы в Великобритании, сообщает газета Express.
Этот вид инфекции был выявлен в Южной Америке – Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. При этом пока специалисты не могут сказать, что данный патоген вызывает более тяжелое течение болезни или ослабляет действие вакцин.
По словам медиков, пациентам необходимо обращать внимание на наличие высокой температуры, непрерывного кашля, а также на потерю или изменение обоняния и вкуса.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация со штаммом коронавируса "Дельта плюс" является тревожной, вирус набирает скорость распространения.
По словам Вуйнович, необходимо пройти вакцинацию и соблюдать масочный режим, чтобы выработался общий иммунитет, в противном случае "не избежать локдауна". Представитель ВОЗ в РФ также отметила, что прививка от COVID-19 снижает возможность передачи вируса и вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.
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